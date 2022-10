Polícia Civil prende dupla que fez diversas vítimas no PA em falsos leilões virtuais -(Foto:Ascom/PC)

Criminosos criaram página na internet e faziam a exposição de veículos, como caminhões e carros de luxo, para serem leiloados com valor bem abaixo do praticado no mercado.

Duas pessoas foram presas por envolvimento em um esquema de falsos leilões na internet. Segundo as investigações da operação “Lance Maior”, da Polícia Civil, há diversas denúncias de vítimas paraenses, da região de Belém e também do interior do estado. As prisões ocorreram nas cidades de Santo André e São Caetano do Sul, no Estado de São Paulo. As informações são desta sexta-feira (21).

No golpe, conhecido como “Falso Leilão”, os criminosos criavam uma página na internet e faziam a exposição de veículos, como caminhões e carros de luxo, para serem leiloados com valor bem abaixo do praticado no mercado.

Crime

Com fotos, documentos e informações sobre os bens, o grupo criava mecanismos para dar credibilidade à página, induzindo as vítimas a oferecerem lances pelos bens expostos. Após vencerem o suposto leilão, as vítimas recebiam a carta de arrematação com a ordem de pagamento via boleto ou por meio de depósito em contas registradas em nome de “laranjas”, como se fosse a conta do leiloeiro oficial, e realizavam o pagamento. Ao se deslocarem ao pátio onde estaria o veículo arrematado, descobriam que lá funcionava outra empresa e que haviam sido enganadas pelo grupo criminoso.

Após investigação, as equipes policiais conseguiram chegar a dois envolvidos no esquema. Os mandados de prisão foram cumpridos contra uma mulher, que era tida como a responsável pela empresa falsa criada para a aplicação do golpe, e um homem, que, segundo as investigações, fornecia seus dados bancários para recebimento de valores ilícitos e recebia, para isso, um percentual para o empréstimo da conta.

De acordo com a delegada Vanessa Lee, titular da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECC) da Polícia Civil do Pará, é preciso estar atento às ofertas recebidas em ambiente virtual. “Os crimes cibernéticos não possuem limite territorial. O ambiente virtual permite com que criminosos de qualquer parte do Brasil e do mundo apliquem golpes. Por conta disso, é importante que as pessoas fiquem atentas a qualquer oferta recebida e desconfiem da extrema facilidade oferecida pelos criminosos. Em caso de desconfiança, não forneça dados ou efetue pagamentos. E procure contatos, indicações de pessoas de confiança ou canais oficiais das empresas prestadoras de serviços”, orienta.

De acordo com o delegado Márcio Murilo, responsável pela investigação do caso, os criminosos agiam como uma organização criminosa, na qual uma parte de seus membros era responsável pela criação das páginas de leilão falsas, e outra parte atuava como núcleo financeiro, responsável por conseguir contas bancárias e chaves PIX de “laranjas, as quais eram repassadas às vítimas para o recebimento dos valores do golpe.

Por:Jornal Folha do Progresso em 22/10/2022/07:05:53 com informações do G1PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...