Vitória contra o Avaí representará marca histórica para o Palmeiras na ‘era Allianz Parque’

O jogo contra o Avaí, neste sábado, não é importante para o Palmeiras somente na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Ele pode representar, sim, uma nova marca para o time dentro do Allianz Parque.

Os comandados de Abel Ferreira acumulam 81% de aproveitamento como mandante ao longo de 2022. Este dado é, até o momento, o maior da história do clube em sua arena. No entanto, um triunfo frente aos catarinenses já transformará este ano no mais vitorioso da equipe na nova casa.

Até aqui, são 24 vitórias em 32 jogos – soma ainda seis empates e duas derrotas. É o mesmo número de partidas ganhas em 2015 e que, até hoje, jamais foi superado. Portanto, quando a bola rolar a partir das 21h, Dudu, Scarpa, Rony e companhia vão atrás de um feito histórico que, automaticamente, também colocará o Palmeiras mais perto da taça do Brasileirão.

