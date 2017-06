Polícia Civil prende ladrões de cargas na Transamazônica.

Uma equipe de policiais civis do NAI/W, que tem como diretor o Delegado Silvio Birro, de Santarém, prendeu na tarde de ontem (07/06) na BR 230 – Transamazônica à altura da comunidade conhecida como Km 224, uma quadrilha especializada em roubo de cargas de caminhões.

A operação que se deu em conjunto com policiais civis de Altamira, sob o comando do delegado Vinícius Sousa, Superintendente da Região do Xingu e Walison, Titular da Delegacia de Uruará, resultou na detenção de 04 assaltantes e apreensão de duas armas de fogo sendo uma espingarda e uma pistola, calibre 7.65, que eram usadas para abordar as vítimas, além de um caminhão wolgsvagen utilizado para transportar toda a carga roubada após ser retirada dos caminhões de origem sempre em um ramal de difícil acesso e previamente escolhido pelos criminosos .

De acordo com a polícia, a quadrilha vinha agindo já havia um bom tempo e com isso colocando pânico nos profissionais do volante. Duas mulheres também foram presas. Em uma chácara onde residiam os acusados foram apreendidos vários objetos roubados, com roupas, tênis, perfumes, sapatos femininos e eletrodomésticos.Todos foram autuados em flagrante delito na delegacia de Uruará por Associação Criminosa, Porte Ilegal de Arma de Fogo, Recepção Dolosa, etc. Após à conclusão dos procedimentos os presos deverão ser transferidos ainda hoje para o presídio de Altamira.

Fonte: PC/PA

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

