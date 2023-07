Taxista de 62 anos é agredido e sofre fratura durante tentativa de assalto em Itaituba

José Inácio Pinheiro, de 62 anos. (Fotos: Reprodução)

Caso ocorreu na madrugada de sábado (01); de acordo com a vítima, o criminoso o agrediu com um pedaço de madeira. O taxista está internado no HRT. Nesta terça (04), alguns taxistas estiveram na delegacia para cobrar providências quanto ao caso.

Na madrugada do último sábado (01), José Inácio Pinheiro, um taxista de 62 anos, foi violentamente agredido durante uma tentativa de assalto enquanto trabalhava em Itaituba, sudoeste do Pará. O incidente ocorreu por volta das 4h30, quando José Inácio conduzia um passageiro até o bairro do Piracanã.

Segundo relatos da vítima, ao chegar ao destino, em vez de pagar pela corrida, o passageiro sacou um canivete e o encostou no pescoço do taxista. O agressor ordenou que José Inácio colocasse as mãos na cabeça e entregasse sua carteira e celular. O taxista afirmou não possuir uma carteira e nem celular, mesmo que o celular estava escondido no carro. Diante da negativa, o assaltante exigiu dinheiro e por várias vezes ameaçou matar o taxista.

Durante o confronto, o assaltante tentou golpear José Inácio com o canivete, mas o taxista conseguiu segurar a mão do criminoso e tomar a arma. Ambos saíram do veículo nesse momento. Em seguida, o assaltante pegou um pedaço de madeira e passou a agredir o taxista, tentando acertá-lo na cabeça. Em um ato de defesa, José Inácio colocou o braço para proteger a cabeça, sofrendo uma fratura no braço esquerdo em um dos golpes dados pelo criminoso.

Ainda segundo José Inácio, em meio à luta, ele utilizou o canivete do próprio agressor, conseguindo atingir o criminoso em uma das investidas. Depois disso, O assaltante conseguiu fugir por uma área de mato nas proximidades. Após o ocorrido, José Inácio foi encaminhado ao Hospital Regional do Tapajós (HRT), onde recebeu atendimento médico para tratar de sua fratura no braço esquerdo e dos ferimentos no braço direito.

Devido à gravidade dos ferimentos, José Inácio não pôde comparecer imediatamente à delegacia para registrar a ocorrência policial. No entanto, na manhã desta terça-feira (04), alguns taxistas se reuniram e dirigiram-se à delegacia local para cobrar providências quanto ao caso. A filha da vítima compareceu ao local e registrou um Boletim de Ocorrência (BO), buscando que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Segundo informações repassadas aos taxistas, o suposto assaltante também estaria internado no HRT. Informação essa que ainda precisa ser investigada Polícia Civil para que se possa saber se ela é verdadeira ou não.

Fonte:Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/07/2023/17:10:20

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...