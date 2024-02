Polícia Civil prende líder de facção criminosa, em Belém-Pará

Operação “Hidra”, que foi deflagrada em março de 2023, já capturou cinco líderes do grupo criminoso.

A Polícia Civil do Pará prendeu um líder de uma facção criminosa, nesta quarta-feira (31), em Belém. A ação foi executada pelas equipes da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e do Núcleo de Inteligência Policial.

“As investigações acerca do suspeito resultaram na ação que ocorreu hoje, na qual os agentes tiveram êxito em localizá-lo e prendê-lo. Esse fato reforça atuação PCPA na resolução dos casos e no combate às organizações criminosas em nosso Estado”, destacou o Delegado Geral da Polícia Civil, Walter Resende.

O mandado cumprido foi expedido pela Vara de Combate ao Crime Organizado nos autos da operação “Hidra” que foi deflagrada em março de 2023 e teve como resultado a captura de cinco líderes do grupo criminoso.

“Após quase um ano de buscas, conseguimos localizar e prender a liderança de uma facção criminosa que atuava no estado do Pará e em outros estados como Santa Catarina e Rio de Janeiro. Durante as investigações, comprovamos tratar-se de indivíduo de alta periculosidade o qual comandou ataques a agentes de segurança pública no ano de 2021, dentre outros delitos.”, informou Cláudio Galeno, Diretor da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Após ter cumprido os procedimentos de praxe, o investigado segue detido e à disposição da justiça.

Operação Hidra – Durante o inquérito policial que investigava o caso, que resultou em mais uma prisão nesta quarta-feira, também foi deflagrada uma ação conjunta com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, onde foram apreendidos 13 fuzis e grande quantidade de drogas no complexo do Salgueiro. A operação localizou, ainda, o líder à época da organização criminosa.

