Quatro investigados por tráfico de drogas e associação para o tráfico são presos em Ulianópolis, no Pará

A Polícia Civil do Pará (PCPA), por meio da Delegacia de Ulianópolis, no sudeste do Estado, deflagrou nesta sexta-feira (02), uma ação conjunta para dar cumprimento a cinco mandados de busca e apreensão, dois de prisão preventiva e um mandado de internação provisória contra um menor infrator. As ordens judiciais são oriundas de investigações de crimes de tráfico de drogas e extorsão contra comerciantes da região.

“É mais uma ação da Polícia Civil visando combater esses crimes em todo o Estado. Com essas prisões e apreensões vamos avançar em investigações e diminuir a incidência desse tipo de delito”, contou o delegado-geral Walter Resende.

O trabalho integrado contou a participação de policiais civis de Paragominas, através da Seccional, Superintendência, Divisão de Homicídio (DH), Núcleo de Apoio à Investigação (NAI), Delegacia Especializada em Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) e militares do Comando de Policiamento Regional VIII (CPR VIII).

“O êxito no comprimento dos mandados é resultado de uma investigação cuidadosa, dedicada e exemplar. O trabalho incansável desses agentes reflete o mais alto padrão de excelência no cumprimento do dever, protegendo nossa sociedade e garantindo a segurança aos cidadãos”, pontuou o delegado Hennison Jacob, diretor de Polícia do Interior (DPI).

Balanço – Na operação, três homens e uma mulher foram presos. Um adolescentes foi apreendido. Também foram encontrados dois revólveres, duas espingardas e uma arma artesanal, ambos acompanhados de munições, drogas e celulares.

O superintendente da 7ª Região Integrada de Segurança Pública e Defesa Social (Risp), delegado Cristiano Nascimento, destacou a importância do trabalho para combater crimes violentos e combater as facções criminosas. “A operação também visou combater o crime organizado na cidade de Ulianópolis, visto que através de informações obtidas por meio de investigações, criminosos estariam extorquindo comerciantes locais, inclusive ameaçando atear fogo em veículos e destruir as estruturas físicas das empresas. Estamos atentos na repressão a esses delitos”, concluiu.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/02/2024/17:47:58

