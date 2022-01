Polícia Civil prende sete membros de organização criminosa, em Marabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Estávamos monitorando essa organização criminosa envolvida com os crimes de tráfico de drogas e homicídios no município, então, assim que recebemos a informação de que uma pessoa estava sendo mantida refém por eles, identificamos o local preciso e montamos uma ação imediata. Felizmente, a vítima foi resgatada e os autores autuados. Esse é um duro golpe contra essa organização criminosa que tem essa ramificação desarticulada em nossa região”, afirmou o delegado Vinicius Cardoso.

De imediato, a equipe de policiais civis identificou o cativeiro, localizado na região da Folha 06. O homem foi encontrado amarrado e com várias lesões no corpo. No local, também foi encontrada uma quantidade de substâncias entorpecentes de maconha e crack, além dos sete indiciados.

“Esta ação policial é resultado do trabalho investigativo que vem sendo realizado diariamente nos municípios. Com essas prisões, sem dúvidas, o tráfico de drogas e outros crimes perdem forças, pois é mais uma organização criminosa que está sendo desarticulada”, enfatizou o delegado-geral.

Segundo o delegado-geral Walter Resende, essa é mais uma ação que demonstra a atuação do Estado por meio da segurança pública no combate ao crime organizado.

