Marinha e Aeronáutica abrem 1,2 mil vagas em concursos

Juntos, concursos da Marinha e Aeronáutica abrem mais de mil vagas. | Divulgação

Os interessados devem fazer a inscrição pelos sites dos concursos, respectivamente.

Foi publicado na última quarta-feira (19), o edital do concurso da Marinha para admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. O processo seletivo, que abre inscrições em 14 de fevereiro, preencherá 960 vagas. As oportunidades são exclusivas a candidatos do sexo masculino com idade entre 18 e 21 anos (em 30 de junho de 2023) e ensino médio completo. A seleção reserva 20% do total de postos a participantes autodeclarados negros. Com informações de JC Concursos

Com duração aproximada de 17 semanas, o curso será ministrado em duas cidades. São 720 vagas no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (Ciampa), no Rio de Janeiro (RJ), e 240 no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (Ciab), na capital federal. As inscrições para o concurso da Marinha serão recebidas até 24 de março, com taxa de R$ 40. O cadastro poderá ser realizado pela internet (www.marinha.mil.br/cgcfn) ou pessoalmente em diversas cidades das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

Haverá atendimento presencial em Aracaju (SE), Belém (PA), Brasília (DF), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Foz do Iguaçu (PR), João Pessoa (PB), Ladário (MS), Maceió (AL), Manaus (AM), Marataízes (ES), Natal (RN), Paranaguá (PR), Parnaíba (PI), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande (RS), Rio Novo (MG), Salvador (BA), Santana (AP), Santarém (PA), São Luís (MA), São Paulo (SP), Uruguaiana (RS) e Vitória (ES).

AERONÁUTICA

A Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou edital de concurso da Aeronáutica com 243 vagas de nível médio para admissão ao Curso de Formação de Sargentos (CFS) no primeiro semestre de 2023.

Há oportunidades em cinco especialidades: mecânica de aeronaves (90 postos), material bélico (15), guarda e segurança (30), controle de tráfego aéreo (96) e equipamento de voo (12). As três primeiras áreas são exclusivas a homens, enquanto as duas últimas podem ser disputadas por candidatos de ambos os sexos. Os interessados devem possuir idade entre 17 e 24 anos (até 31 de dezembro de 2023).

As inscrições vão de 14 de fevereiro a 14 de março, devendo ser registradas mediante o preenchimento de formulário disponível no site https://ingresso.eear.aer.mil.br/. O valor da taxa é de R$ 80. Haverá aplicação de provas em 16 cidades, incluindo Belém.

Jornal Folha do Progresso em 21/01/2022/13:10:14

