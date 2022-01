Mãe de Bolsonaro morre aos 94 anos, no interior de São Paulo

(Foto:Reprodução) – O presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou, na madrugada desta sexta-feira (21), a morte de sua mãe, Olinda Bonturi Bolsonaro, aos 94 anos.

“Com pesar o passamento da minha querida mãe. Que Deus a acolha em sua infinita bondade”, escreveu o presidente em suas redes sociais. As informações da Redação/Istoé

Olinda Bolsonaro estava internada desde a última segunda-feira (17) no Hospital São João, em Registro, no Vale do Ribeira (SP). Ela morava no município de Eldorado, que fica a cerca de 52 km de Registro e não possui hospital de referência.

Na publicação em que comunica a morte da mãe, Bolsonaro escreve que se prepara para retornar ao Brasil. Ele está em uma viagem ao Suriname.

