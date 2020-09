Polícia Civil realiza operação de combate a crimes ambientais em Ourilândia do Norte, no PA

O Centro de Perícia Renato Chaves está no local para realizar testes na área. — Foto: Arquivo Pessoal/Wesley Costa

A operação foi motivada por uma solicitação da ouvidoria nacional do Incra

A ouvidoria nacional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e da vara Agrária de Marabá realizam uma operação na manhã desta sexta-feira (4) para combater crimes ambientais na região de Ourilândia no Norte, sudeste do Pará. Entre os crimes denunciados está o de garimpos irregulares.

Segundo a Delegacia Especializada em Conflitos Agrários da Polícia Civil, a operação foi motivada por uma solicitação do Incra onde foram feitas três requisições da vara agrária do Ministério Público Estadual, sediado em Redenção. Foram relatados o cometimento de diversos crimes ambientais entre eles a degradação de uma área de conservação e preservação, além de queimadas.

Ao chegar no local fiscalizado foram encontrados com diversos garimpos, além de cerca de 40 maquinas utilizadas para degradar o ambiente. O Centro de Perícia Renato Chaves está no local para realizar testes e saber se a área é de preservação permanente ou se é uma área de preservação ambiental.

Ainda segundo a Polícia, o maquinário apreendido será retirado do local, já que sem a remoção das máquinas, a probabilidade de que garimpo volte a acontecer é grande.

