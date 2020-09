Treinamento realizado no HRT reforça a prevenção de acidentes com material perfurocortante

Por se tratar de um ambiente de trabalho complexo, as unidades de saúde como o Hospital Regional do Tapajós (HRT) possuem um risco que é bastante característico, o de que os profissionais sofram acidentes com materiais perfurocortantes.

Ou seja, com agulhas, ampolas, escalpes, vidros de modo geral ou qualquer material pontiagudo e que também contenha fios capazes de causar perfurações e cortes. Por isso, pensando na segurança de seus colaboradores, o Hospital realizou um treinamento sobre cuidados e prevenção a esse tipo de acidente de trabalho.

O treinamento foi realizado na quarta e na quinta-feira, 2 e 3 de setembro. Organizado pelo Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho (Sesmt) da Unidade, setor cujo objetivo é prevenir acidentes de trabalho. O evento também contou com a participação do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE) que esclareceu o fluxo caso um acidente dessa natureza venha acontecer. Além da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) que abordou as medidas de controle para a prevenção de acidentes.



Segurança para colaboradores e pacientes

Como enfatizou a enfermeira da CCIH, Cleidiane Silva, é preciso sempre reforçar o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Segundo ela, esse conhecimento enriquece e traz melhor qualidade também na assistência direta aos pacientes. “Minimiza os riscos de infecção, traz e reforça a segurança para o próprio colaborador”, completou.

O treinamento foi ministrado para os colaboradores da assistência médica, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem e demais profissionais que no cotidiano hospitalar lidam diretamente com esses tipos de materiais.

Para a enfermeira Wanessa Laís, que participou do treinamento, o reforço dessas medidas de prevenção é sempre bem-vindo. “Nós que desenvolvemos nossas atividades com esses tipos de materiais temos que ter sempre essa consciência de que pode acontecer algum acidente. Para evitar que eles aconteçam, devemos sempre lembrar e colocar em prática as medidas de segurança”, pontuou.

