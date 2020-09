Pastor é preso suspeito de explorar sexualmente crianças e adolescentes em troca de celulares

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) e Delegacia Especializada no Atendimento a Criança e ao Adolescente (Deaca) apreenderam celulares do investigado para extração de dados. Ele foi encaminhado para a delegacia de Breves, onde o caso foi registrado.

Ainda de acordo com a Polícia, testemunhas disseram que confiavam do comportamento do pastor diante de crianças e adolescentes.

A Polícia afirma que ele é investigado por manter um relacionamento com um adolescente de 13 anos de idade, com o qual possuía vídeos íntimos.

Segundo as investigações, o religioso atuava em uma congregação, onde teria aliciado meninos que faziam parte da igreja para tivessem relações sexuais com ele em troca de celulares e outros bens.

Evangélico foi preso em Breves, onde atuava em uma congregação e estaria mantendo relacionamento com adolescente de 13 anos, com o qual possuía vídeos íntimos.

You May Also Like