Onças foram mortas a tiro — Foto: Reprodução) –

No local, a Polícia Civil achou a caminhonete que aparece no vídeo. Nenhuma pessoa foi presa.

Polícia de MT encontra fazenda onde onças-pintadas teriam sido filmadas mortas em caminhonete

A Polícia Civil localizou nesta quarta-feira (13) a propriedade rural, no município de Cocalinho, a 765 km de Cuiabá, na região do médio Araguaia, em que supostamente foi realizada a matança de três onças-pintadas, cujas imagens dos animais mortos foram divulgadas em diferentes redes sociais na internet.

A propriedade rural é de difícil acesso e fica a aproximadamente 150 quilômetros da região central de Cocalinho. No local, a equipe da Polícia Civil encontrou a caminhonete que aparece no vídeo, confirmando se tratar da propriedade onde ocorreu o crime ambiental.

Homem conta como matou as onças

Os policiais foram recebidos por um caseiro que chegou à fazenda há cerca de quatro dias, a pedido do proprietário, segundo o qual o imóvel estava vazio.

Questionado, o funcionário disse que ficou sabendo do vídeo em que as onças aparecem mortas somente depois que chegou à propriedade.

O delegado Valmon Pereira da Silva explica que ainda não há certeza de quanto tempo o crime ambiental ocorreu. O que a polícia sabe é que a matança não aconteceu nos últimos cinco dias, prazo em que o novo caseiro foi chamado para trabalhar na propriedade.

De acordo com o delegado, os três suspeitos envolvidos na morte e na divulgação das imagens dos animais fugiram, porém, o dono da fazenda já foi identificado e será ouvido.

A Polícia Civil continua as diligências em buscas dos suspeitos da morte dos animais, que responderão por crime ambiental contra a fauna, previsto no artigo 29 da lei 9605/98.

Após confecção de relatório, a documentação será encaminhada para os órgãos ambientais, com objetivo de apurar o crime ambiental por parte dos suspeitos e também do proprietário, assim como a adoção de medidas administrativas cabíveis.

O vídeo que circula nas redes sociais é feito por uma mulher. Ela mostra os animais abatidos e ainda parabeniza o suspeito, identificado apenas pelo apelido de “Carrapicho”.

O homem afirma que as onças estavam numa árvore e diz que duas delas são filhotes e a outra seria a mãe.

Onças foram mortas a tiro — Foto: Onças foram mortas a tiro

Representantes da ONG Panthera afirmaram que tiveram conhecimento do vídeo e aguardam o resultado das investigações para tomar providências.

O abate e a caça de onças são crimes ambientais, com pena prevista de seis meses a três anos de prisão e multa.

A onça-pintada é considerada o maior felino do continente americano. A espécie pode viver em vários tipos de habitat, desde que uma parte da vegetação seja densa. Ela é considerada um animal solitário e territorial.

A espécie era encontrada desde o Sudoeste dos Estados Unidos até o Norte da Argentina. No entanto, está oficialmente extinta nos Estados Unidos e já é uma raridade no México.

As populações vêm diminuindo devido ao confronto com atividades humanas.

A espécie é classificada pela União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) e pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) como vulnerável e está no Apêndice I da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies de Fauna e Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção (Cites).

O risco de extinção está associado ao comércio. A comercialização da onça-pintada só é permitida em casos excepcionais, mediante autorização expressa.

Fonte:G1 MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...