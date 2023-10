Concursos públicos para Tribunais de Justiça devem abrir mais de 1,2 mil vagas

Estão previstas mais de 500 vagas no concurso do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (Foto:Divulgação / TSE).

Há 35 certames previstos na área, alguns já com banca definida, outros com comissão formada

Mais de 1,2 mil vagas devem ser abertas em todo o Brasil para concursos em Tribunais. Ao todo, são 35 certames previstos na área, alguns já com banca definida, outros com comissão formada. As oportunidades são para o nível médio e superior e contam com remunerações que podem ultrapassar os R$ 13 mil. Os cargos também variam entre técnicos, analistas jurídicos e oficiais de justiça.

Entre os concursos com maiores números de vagas, está o para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). São 515 previstas, mas ainda não há informações sobre a definição de uma divisão por região ou se será de forma unificada. A equipe de planejamento para o certamente já está formada e os salários, para os cargos de técnico e analista, vão de R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62.

Quanto às maiores remunerações que os concursos em Tribunais devem oferecer, está a do certame do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que pagará até R$13.202,64. A escolaridade exigida é o nível superior nas 70 vagas oferecidas, sendo 50 para o cargo de técnico judiciário e 20 para analista judiciário. A comissão que vai organizar, planejar, coordenar e controlar as atividades pertinentes já está formada.

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), com jurisdição em Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, também oferece remuneração – composta por vencimento básico e gratificação – alta: o valor inicial é de R$ 8.046,84 e pode chegar a R$ 13.202,62. As vagas são de nível superior e o edital deverá ser publicado a qualquer momento.

O segundo maior salário, de R$ 32.228,68, é para a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG)

A banca de avaliação para o certame já foi definida e vai ser de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Segundo o projeto do concurso, haverá cadastro de reservas de vagas para o cargo de Técnico Judiciário nas seguintes especialidades: Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Tecnologia da Informação. As etapas de inscrição devem começar ainda em 2023.

Tribunal de Justiça

O edital para o concurso do Tribunal de Justiça de Roraima (TJ/RR) deve ser publicado em novembro deste ano e as provas, realizadas em janeiro de 2024. Nesta edição, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) será a responsável pelo certame, que tem 60 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva destinado a cargos dos níveis médio e superior. Direito, psicologia, contabilidade e pedagogia fazem parte dos cursos abrangidos. O salário inicial é de R$ 4.132,82 e pode chegar a R$ 8.265,50.

STJ

Outro concurso com boas chances é o do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que já tem a comissão organizadora formada. O edital deve ser lançado em 2024 e as provas estão previstas para ocorrerem no mesmo ano. Ainda com a quantidade de vagas que serão disponibilizadas incertas, a expectativa é que a remuneração também ultrapasse os R$ 13 mil.

Tribunal Eleitoral

Os cargos de analista e técnico judiciário farão parte do edital do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE/DF), que pretende selecionar os profissionais de forma unificada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O total das vagas a serem ofertadas no edital unificado não foi divulgado, mas o orçamento para 2023 prevê 515 vagas na Justiça Eleitoral, que se distribuem entre o TSE e os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).

Outros estados, como Sergipe, Piauí, Maranhão, Acre, Paraíba, Alagoas, Ceará, Mato Grosso, São Paulo e Santa Catarina também deverão ter as provas, mas os detalhes ainda não estão certos. O que mais tem está em andamento é concurso para o TRE do Amazonas: deverão ser 15 vagas e mais 340 de cadastro reserva. A remuneração, bem como os cargos que serão preenchidos, seguem os mesmo padrões do certamente do TSE.

Regional Federal

Alguns Tribunais Regionais Federais (TRF) estão com concursos com a organização em andamento em todo o Brasil, como é o caso do TRF6, que atua no estado de Minas Gerais, e o TRF 2, contemplando o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. A escolaridade para ambos os certames ainda está sendo definida, mas, no caso do TRF6, a quantidade de vagas previstas está em 150.

Confira alguns dos concursos

Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Status: comissão formada

Cargo: técnico e analista judiciário

Escolaridade: superior

Número de vagas: 70

Remuneração: R$13.202,64

Tribunal de Justiça de Roraima

Status: comissão formada

Cargo: analista e técnico

Escolaridade: médio e superior

Número de vagas: 40 + CR

Remuneração: R$ 4.132,82 até R$ 8.265,50

Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Status: comissão formada

Cargo: a definir

Escolaridade: superior

Número de Vagas: a definir

Remuneração: de R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62

Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE/DF)

Status: previsto no edital unificado

Cargos: Analista e Técnico judiciário

Escolaridade: médio e superior

Número de Vagas: a definir

Remuneração: R$ 7.591,37 – R$ 12.455,30 [último edital]

Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Status: equipe de planejamento formada

Cargos: técnico e analista

Escolaridade: médio e superior

Número de Vagas: 515 previstas

Remuneração: R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62

Tribunal de Justiça do Mato Grosso

Status: em planejamento

Cargos: Oficial de Justiça/ Técnico Judiciário

Escolaridade: Nível médio

Número de Vagas: a definir

Remuneração: R$ 2.692,71 a R$ 16.203,13

Tribunal de Justiça do Alagoas

Status: em estudos

Cargos: Analista e Técnico Judiciário

Escolaridade: Nível médio e superior

Número de Vagas: a definir

Remuneração: R$ 2.724,70 a R$5.449,39 [último edital]

Tribunal de Justiça da Paraíba

Status: comissão formada

Cargos: a definir

Escolaridade: a definir

Número de Vagas: a definir

Remuneração: R$ 3.820,41 até R$ 4.983,75 [último edital]

Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas

Status: previsto no edital unificado

Cargos: Analista e Técnico Judiciário

Escolaridade: nível superior

Número de Vagas: 15 + 340 CR (previstas)

Remuneração: R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia

Status: previsto no edital unificado

Cargos: Analista e Técnico Judiciário

Escolaridade: níveis médio e superior

Número de Vagas: 14 previstas

Remuneração: R$ 7.591,37 a R$ 12.544,76 [último edital]

Tribunal Regional Federal 6ª Região

Status: comissão formada

Cargos: a definir

Formação: a definir

Vagas: 150 (previstas)

Salário: R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62

Tribunal Regional Federal 2ª Região

Status: comissão formada

Cargos: a definir

Formação: a definir

Vagas: a definir

Salário: R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62

