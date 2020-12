Helder, prefeito de Tailândia e ministro lamentam morte de piloto paraense no Pantanal

Ainda não há confirmação sobre o que teria provocado a queda do helicóptero pilotado por Mauro.

Ocomandante e coronel do Corpo de Bombeiros, Mauro Tadeu da Silva Oliveira, morreu em um acidente aéreo na noite de segunda-feira (30). O experiente comandante paraense atuava na força-tarefa que combatia incêndios florestais no Parque Nacional do Pantanal Matogrossense.

Ainda não há confirmação sobre o que teria provocado a queda do helicóptero pilotado por Mauro, que era de propriedade de uma empresa privada que prestava serviços ao IBAMA. Mauro era o único ocupante da aeronave e por rádio chegou a comunicar que estava caindo.

Ao não retornar a base no horário marcado (15h), as equipes de resgate iniciaram as buscas e encontraram os destroços do avião e o corpo do comandante na madrugada desta terça-feira (1º).

Mauro era piloto com mais de cinco mil horas de voo em 15 anos dedicados a aviação. O piloto é reconhecido por ter ajudado a criar o aeromédico da cidade de Tailândia, nordeste do Pará.

A morte de Mauro foi lamentada por várias personalidade políticas, entre eles o prefeito de Tailândia, “Macarrão”, de quem era amigo pessoal, o governador do Pará, Helder Barbalho, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Sales.

Foto: Reprodução / Facebook

Fonte: Diário Online

