Polícia deflagra operação de combate a facções responsáveis por homicídios e tráfico de drogas no Pará

Segundo as investigações, as facções criminosas que foram alvos da operação estão envolvidas com crimes de homicídio, roubo, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

A Polícia Civil do Pará deflagrou na manhã desta quarta-feira (21) a operação “Medusa”, que combate ao crime organizado no estado. Ainda não há informações se houve presos ou materiais apreendidos.

