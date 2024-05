Polícia Militar apreende cerca de 10 kg de ‘Skunk’ durante a operação ‘Rios Seguros’ em Juruti

Homem foi preso em Juruti por tráfico de drogas — Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (8), durante a operação da Polícia Militar denominada “Rios Seguros”, realizada no porto de Juruti, no oeste do Pará, foram apreendidos 8 tabletes contendo aproximadamente 10,450 kg de uma substância suspeita de ser Skunk. Uma pessoa foi detida pela equipe policial sob suspeita de tráfico de drogas.

Segundo relatos da PM, um homem identificado apenas como Raul realizou ações com atitudes suspeitas, o que chamou a atenção da guarnição. Ele se apressou para pegar a bagagem, que estava ao lado de uma mochila onde os tabletes de droga foram encontrados. Após a fiscalização, a equipe policial encontrou o entorpecente, e Raul assumiu a autoria do delito.

Devido à necessidade de preservar a integridade física tanto do suspeito quanto dos agentes envolvidos na operação, o uso de algemas foi considerado necessário durante sua condução para a delegacia de Polícia Civil, onde serão realizados os procedimentos legais cabíveis.

Fonte: g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/05/2024/18:44:34

