Polícia descobre mandado de prisão por homicídio contra travesti que agrediu cliente em Parauapebas

Um homem natural do Paraná foi até a 20ª seccional de Parauapebas para informar que havia um programa de prostituição, através de um aplicativo da internet e, chegando ao local informado – Rua Tocantins, Bairro Liberdade I – ele entrou no quarto Com Sayury, de pronto entregou os 50 reais que teriam sido combinados anteriormente.

Presa depois de ter mudado o valor do programa e roubado o homem, Sayury matou outra travesti no Distrito Federal (Foto:Reprodução)

