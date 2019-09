Pelo cheiro forte, policiais localizam drogas e prendem mulheres em Santarém; uma delas está grávida

Mulheres foram presas no bairro Santarenzinho — Foto: Reprodução/Redes sociais

Polícia apreendeu um adolescente que estava com as mulheres, além de maconha, cocaína e dinheiro em espécie e materiais para preparar droga que seria comercializada.

Duas mulheres foram presas e um adolescente apreendido na madrugada desta quinta-feira (5) no bairro Santarenzinho em Santarém, oeste do Pará, após serem flagrados com drogas em uma residência localizada na avenida Humberto Alves. No local os policiais sentiram um forte cheiro de drogas. Uma das mulheres está grávida.

De acordo a polícia, a ação planejada aconteceu por volta das 00h20 quando policiais militares faziam rondas no bairro.

Ao fazer a abordagem, a polícia percebeu uma grande quantidade de recortes de sacos plásticos na porta da casa, ação sugestiva ao tráfico. Ao adentrar a residência, os policiais encontram três pessoas, incluindo um adolescente de 17 anos, drogas, dinheiro e outros materiais utilizados para embalar a droga que seria comercializada.

As duas mulheres foram presas em flagrante e apresentadas na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos. Elas deverão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menor.

De acordo com a polícia, as duas mulheres já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

