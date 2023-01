Polícia descobre plantação com centenas de pés de maconha secando no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Com informações do g1 Pará).

Mais de 1,8 mil pés de maconha foram apreendidos em Nova Esperança do Piriá, nordeste paraense. Centenas deles estavam pendurados secando em uma espécie de varal feito com pequenos troncos. A apreensão foi divulgada na segunda-feira (23) pela polícia, que segue em busca de suspeitos.

PM foi recebida a tiros ao chegar no local na zona rural de Nova Esperança do Piriá, onde mais de 1,8 mil pés de maconha foram apreendidos. Suspeitos fugiram após tiroteio.

