Polícia faz busca e apreensão na casa de namorado da advogada que morreu em acidente no rio Xingu, no PA

Advogada morre em acidente no Rio Xingu, em Altamira — Foto: Reprodução/Tv Liberal

Corpo da vítima foi encontrado no domingo (25), após acidente com moto aquática em Altamira, no sudoeste do estado.

Policiais civis cumpriram nesta quarta (28) mandado de busca e apreensão na casa do médico Vandré Corrêa, como parte das investigações sobre a morte da advogada Vanessa Aguiar, de 28 anos. O corpo da vítima foi encontrado no domingo (25), após um acidente com moto aquática em Altamira, no sudoeste do Pará.

O médico não estava em casa no momento em que a ordem da Justiça foi cumprida. Mídias de armazenamento de dados e uma munição foram apreendidas.

Vanessa Aguiar era namorada do médico e estava em uma moto aquática pilotada por ele, quando os dois se envolveram em acidente. O médico teve ferimentos, mas conseguiu pedir socorro, enquanto Vanessa desapareceu. O corpo da jovem só foi encontrado doze horas de buscas no rio Xingu, segundo o Corpo de Bombeiros.

A Polícia investiga a possibilidade do médico estar embriagado no momento do acidente. A defesa dele negou que o médico estivesse bêbado e disse que ele tinha licença para pilar moto aquática.

O corpo da advogada e coordenadora do Procon de Altamira foi enterrado na segunda-feira (26). O velório da advogada ocorreu na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Altamira. Após a cerimônia, o corpo Vanessa saiu em cortejo até um cemitério particular da cidade.

Corpo de advogada desaparecida é encontrado em Altamira

Corpo de advogada desaparecida é encontrado em Altamira

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...