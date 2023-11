Empresário de Itaituba é Morto a Tiros Após Tentativa de Roubo em casa de Show de Santarém

Empresário “Cazuza” é Morto a Tiros Após Tentativa de Roubo em Show no Panterão (Foto>Reprodução Instagram)

Criminoso alveja produtor de shows em trágico incidente na madrugada

No início desta segunda-feira, por volta das 4h35 da manhã, um triste episódio abalou a cidade de Santarém, quando o empresário e renomado produtor de shows, conhecido carinhosamente como “Cazuza”, foi brutalmente assassinado dentro da bilheteria do Panterão Show Clube, localizado no bairro Aparecida.

De acordo com informações preliminares, um criminoso adentrou o estabelecimento com a intenção de roubar a renda do show do talentoso cantor Nadson, também conhecido como “o Ferinha”. Infelizmente, a tentativa de roubo culminou em tragédia quando o empresário foi alvejado por aproximadamente cinco tiros, sendo que um deles atingiu fatalmente seu peito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado em uma corrida contra o tempo, mas, lamentavelmente, ao chegar ao local, os socorristas constataram que “Cazuza” já não apresentava sinais vitais. Enquanto isso, o agressor conseguiu escapar com destino desconhecido, e até o fechamento desta reportagem, ainda não havia sido capturado pelas autoridades.

Nascido na cidade de Itaituba, o empresário “Cazuza” era uma figura amplamente respeitada e querida por inúmeros artistas nacionais. Ele desempenhou um papel fundamental ao descobrir o talento da renomada cantora Marília Mendonça em seus primórdios. Um show organizado por ele na cidade serviu como trampolim para o sucesso meteórico da “Rainha da Sofrência” em todo o Brasil.

