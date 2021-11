Polícia Federal cumpre mandados contra suspeitos de enviar pornografia infantil por aplicativo de mensagem no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Itens apreendidos com investigados por crimes relacionados a abuso infantil no Pará — Foto: Polícia Federal/Reprodução

Se for constatado crime a partir dos itens apreendidos nesta terça, os investigados podem responder por armazenar e compartilhar pornografia infantil, com pena que pode chegar a nove anos de prisão.

You May Also Like