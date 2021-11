Carreta bitrem com milho tomba em rodovia; populares levam a carga em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O acidente foi nas proximidades do cemitério municipal as margens da rodovia BR 163 perímetro urbano de Novo Progresso.

Um motorista (não identificado) conduzia uma carreta bitrem, carregada com grãos de milho, tombou os bi trem neste sábado, 6 de novembro de 2021. O caminhão saiu do Mato Grosso tinha destino porto de Miritituba no Pará.

