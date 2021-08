Dupla é presa após moto dar pane na fuga de assaltos em série, no sudeste do Pará

(Foto:Reprodução) – Assaltantes fugiam após assalto, quando moto falhou no momento em que uma viatura da polícia passava pelo local. Caso foi em Xinguara, sudeste do estado.

Dois assaltantes foram presos após a moto que usavam na fuga ter dano pane. A dupla praticava uma série de assaltos à mão armada, quando a moto falhou no momento em que uma viatura da polícia passava pelo local. O caso ocorreu no sábado (7), em Xinguara, sudeste do Pará, e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram a dupla abordando um homem que estava sentado em uma cadeira de balanço, na calçada de uma casa. A vítima se assusta e entrega o celular, após ser ameaçada com arma pelos criminosos.

Em seguida, a dupla invade um açougue, onde duas funcionárias estavam conversando. As mulheres não reagem. O assaltante também rouba objetos pessoais das vítimas.

Na fuga, o comparsa que fica em frente ao açougue, na moto, se prepara para apanhar o segundo suspeito e fugir. No entanto, a moto não funciona. Neste instante, uma viatura da polícia aparece. Policiais rendem a dupla, que é presa.

Em nota, a Polícia Militar do Pará informou que, com a dupla, foram encontrados um revólver, calibre 38, dois celulares e uma motocicleta usada para dar fuga após os roubos. As vítimas reconheceram os autores, que foram conduzidos, junto com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil do município.

Por G1 PA — Belém

