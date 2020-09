Polícia Federal desmonta oito serrarias ilegais em Nova Esperança do Piriá

Ação integrada fez parte da operação Embaúba, deflagrada no contexto da operação Verde Brasil 2

Ao todo, foram desmontadas oito serrarias (Foto:Ascom/ PF)

Oito serrarias ilegais foram demontadas nesta quinta-feira (24), no município de Nova Esperança do Piriá, nordeste paraense, durante a operação Embaúba, deflagrada no contexto da operação Verde Brasil 2. A ação da Polícia Federal contou com o apoio do Exército Brasileiro, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Veja:

De acordo com informações da Polícia Federal, a ação conjunta teve o objetivo de fiscalizar e inutilizar equipamentos de madeireiras irregulares no município de Nova Esperança do Piriá. “Tais madeireiras são apontadas como responsáveis pela extração ilícita de madeira de terra indígena do Alto Rio Guamá”, diz a PF. As ações integradas continuam nos próximos dias.

25.09.20

