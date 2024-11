Hospital Regional do Tapajós promove ação para mães de recém-nascidos prematuros

Foto: Divulgação | Comissão de Humanização do HRT organiza evento em alusão ao Novembro Roxo, beneficiando famílias e capacitando profissionais da saúde.

O Hospital Regional do Tapajós (HRT), em Itaituba, sudoeste do Pará, realizou na última segunda-feira (18) uma ação educativa voltada para mães de recém-nascidos das Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neonatal) e Canguru. Promovida pela Comissão de Humanização, a iniciativa fez parte da programação especial em alusão ao Novembro Roxo, mês dedicado à sensibilização sobre prematuridade.

Durante o evento, as palestras abordaram cuidados essenciais para os bebês prematuros. Entre os destaques, o bombeiro militar Abinoan Soares apresentou orientações sobre primeiros socorros em casos de engasgo e cuidados neonatais em domicílio. “É essencial que as famílias estejam preparadas para situações emergenciais, garantindo a segurança e o bem-estar do recém-nascido em casa”, afirmou.

A nutricionista da unidade, Cristiane Almeida, também participou, abordando a alimentação dos bebês prematuros. Segundo ela, o leite materno é sempre a primeira opção para o bebê. “No entanto, sabemos que nem todos se alimentam exclusivamente do leite materno. Nesse caso, usamos fórmulas específicas e explicamos os cuidados necessários para manipulação, preparo, quantidade adequada e acompanhamento do peso semanal do bebê”, explicou Cristiane.

Para Elines dos Santos Batista, mãe de um bebê prematuro de 35 semanas que esteve internado na UTI Neonatal, a ação foi uma fonte de orientações valiosas. “Eu me sentia perdida com tantos cuidados que meu filho precisa. Hoje, consegui entender melhor o que ele precisa e como posso me preparar para o futuro. Fiquei muito feliz por estar aqui e receber essas orientações, porque agora me sinto pronta para cuidar do meu filho”, relatou emocionada.

Além das palestras para as mães, também foram realizadas capacitações externas aos colaboradores da unidade, ampliando a qualificação dos profissionais que atuam diretamente com os recém-nascidos e suas famílias. Segundo a supervisora do setor neonatal, enfermeira Jocicleia Rofrigues, o hospital já realizou 215 atendimentos a bebês ao longo de 2024.

O diretor-geral do Regional do Tapajós, Jefferson Barbosa, destacou a relevância dessas iniciativas para a região do Tapajós. “Por meio do Governo do Estado, oferecemos atendimento de excelência para os casos de gravidez de alto risco e cuidados neonatais. Contamos com médicos pediatras, obstetras e equipes multiprofissionais treinadas para as UTIs, consolidando o hospital nesse tipo de cuidado”, ressaltou.

Administrado pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS), em parceria com a Sespa, o Regional do Tapajós conta com 153 leitos de internações, sendo 81 clínicos cirúrgicos, 19 clínicos médicos, 20 UTI adulto, 10 UTI pediátrica, 10 UTI neonatal, 8 ginecológicos e obstétricos e 5 leitos UCI Canguru.

A unidade recebe, diariamente, pacientes dos seis municípios que integram a região: Aveiro, Jacareacanga, Novo Progresso, Rurópolis, Trairão e Itaituba.

