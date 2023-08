Menino de 5 anos é morto com tiro na cabeça em Marabá

(Foto:Reprodução) – No final da tarde de quarta-feira (30), por volta 16h30, o menino, identificado como Luiz Gustavo Fernandes de Sousa, de 5 anos, foi morto com um disparo de arma de fogo que atingiu a região da cabeça, na Rua São Pedro, Bairro Santa Rosa, Núcleo Marabá Pioneira, na cidade de Marabá, no sudeste do Pará.

De acordo com as primeiras informações, um adolescente, de 17 anos, estaria brincando com uma arma de fogo, o armamento teria disparado de maneira acidental e matou o garoto. No entanto, existe outra versão, dando conta de que o disparo foi efetuado por pura maldade pelo jovem.

A Reportagem do Portal Debate conversou com Delegado Vinícius, Superintendente de Polícia Civil do Sudeste do Pará, a respeito da morte da criança. O DPC afirmou que uma equipe da Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana estava no local de crime para iniciar as investigações sobre o terrível episódio.

A Polícia Civil realiza buscas para capturar o suspeito que se encontra foragido.

Fonte: Debate Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/08/2023/16:42:16

