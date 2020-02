Polícia Federal erradica 90 mil pés de maconha e evita a produção de 30 toneladas da droga no Sertão de PE

A Polícia Federal através de sua Delegacia em Salgueiro/PE vem promovendo ações de identificação e consequente erradicação de plantios de maconha no sertão pernambucano. Tais medidas fazem parte das estratégias adotadas pela Coordenação-Geral de Prevenção e Repressão a Entorpecentes-CGPRE, Órgão Central da Polícia Federal em Brasília/DF, com o objetivo de reduzir a produção e oferta de maconha no sertão Pernambucano.

Desta vez foi concluída a primeira grande operação de erradicação e destruição dos plantios de maconha no Sertão Pernambucano compreendidos entre os dias 04 a 18 de fevereiro (15 dias) onde conseguiu-se erradicar e destruir cerca de 90 mil pés de maconha, 51 plantios, 30 mil mudas da planta e apreensão de 1.120Kg de maconha pronta para o consumo.

A Operação Muçambê I, contou com apoio o apoio operacional de duas aeronaves, sendo uma da CAOP-Coordenação de Aviação Operacional da Polícia Federal/DF e CIOPAER – Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas/CE. Os policiais trabalharam com incursões terrestres, aéreas e fluviais, botes infláveis, além de uma ambulância para realização de pronto atendimento caso houvesse alguma emergência. Os plantios foram localizados através de levantamentos feitos pela Polícia Federal em algumas ilhas dos Rio São Francisco e na Região de Orocó/PE, Cabrobó/PE, Belém do São Francisco/PE e Santa Maria da Boa Vista/PE, bem como em áreas de caatinga em Salgueiro/PE, Carnaubeira da Penha/PE, Serra Talhada/PE, Betânia/PE, Parnamirim/PE, Ibó/PE e Floresta/PE.

O ciclo produtivo da cannabis é acompanhado de perto por policiais federais e quando vai se aproximando o período da colheita novas ações são realizadas coibindo assim a secagem e a consequente introdução no mercado consumidor (pontos de vendas de drogas). As constantes operações policiais de erradicação de maconha no sertão de Pernambuco, não tem dado tempo ao traficante daquela região em produzir a droga em seu pleno desenvolvimento, o que tem levado a importação da droga do Paraguai. Isto também está demonstrado pelo aumento das apreensões feitas pela Polícia Federal de maconha vinda daquele país vizinho.

Caso os 90 mil pés de maconha fossem colhidos, prensados e colocados no mercado consumidor daria para se fazer 30 toneladas de maconha. Assim com essas operações consecutivas a Polícia Federal contribui significativamente para o desabastecimento dos pontos de venda de droga em nosso estado como também em outros estados da região nordeste, evitando assim a escalada da violência tais como: assaltos, furtos, roubos, homicídios, assassinatos, acertos de contas, guerra entre facções de traficantes para controle da área para venda de drogas., porque geralmente essas ocorrências giram em torno do tráfico de entorpecentes. Cada ponto de venda de droga desabastecido ou debelado, significa um foco a menos de violência. Muçambê é uma planta do sertão.

