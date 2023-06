Maiores Campeões Da Copa Libertadores Da América

Poderá acompanhar resultados ao vivo de competições como a Copa América, a Eurocopa, o Brasileirão Série A, Liga Portuguesa, Liga Espanhola, Premier League, Liga dos Campeões, Liga Europa, entre outras. Os argentinos, que conquistaram apenas quatro pontos nos quatro jogos que disputaram, precisam de um triunfo nesta quarta para continuarem sonhando com a classificação. A equipe, que é líder do Campeonato Argentino com certa folga, não vai bem na Libertadores.

Na sexta e última rodada os argentinos encaram o The Strongest também no Monumental de Ñunez. Vale lembrar que o Corinthians ainda não venceu nem marcou gol fora de casa desde a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo. Torcedores presentes no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, cobraram o goleiro Cássio na beira do campo após a eliminação do Corinthians na Libertadores. O time paulista perdeu por 3 a zero para o Independiente Del Valle e deu adeus à competição. Ele ocupa a sexta posição no rating geral (empatado com o equatoriano Antony de Ávila e com o argentino Juan Carlos Sarnari) e marcou 29 gols flamengo.

Na Libertadores de 2014, outra vítima foi o volante Tinga, jogador do Cruzeiro, alvo de racismo de torcedores do Real Garcilaso, do Peru. Apesar da beleza do espetáculo que envolve o futebol, a rivalidade marca muitas cenas de violência na disputa da Libertadores, tanto dentro quanto fora de campo. Nessa fase são realizados os jogos “mata-mata” em oitavas de final, quartas de final, semifinais e final. A Copa Libertadores da América é a mais cobiçada da América do Sul e, em sua história, reúne muita rivalidade entre as principais equipes de futebol do continente. Embalado pelo gol de empate, o lateral Piquerez seguiu decisivo. O camisa 22 desceu pela esquerda e cruzou na medida para Rony, que cabeceou para milagre do goleiro e viu Artur virar o jogo.

Hoje (7), às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina, acontecerá o confronto entre River Plate (ARG) e Fluminense pela quinta rodada do grupo D da Copa Libertadores. O presidente Duilio Monteiro Alves respaldou o técnico Vanderlei Luxemburgo após a eliminação do Corinthians na Copa Libertadores desta edição. Além disso, o mandatário prometeu reforços para o meio do ano, quando abre a janela de transferências. Os últimos lances da partida tiveram os equatorianos valorizando a posse de bola diante de um entregue Corinthians, que não conseguiu superar Pinargote até o apito last. Os visitantes até balançaram as redes aos 16 minutos, mas o lance acabou anulado por um dos bandeirinhas.

Brasileiros também enfrentarão argentinos no confronto Palmeiras x Godoy Cruz; o Flamengo pega o Emelec, e o Grêmio enfrenta o Libertad. E aí, você pretende ver por onde os jogos da semana na Libertadores? Para o Brasil, a ESPN será a única emissora a mostrar a partida na TV. O duelo também é de direito do Grupo Globo, que vai exibir apenas em streaming gratuito, no Globoplay e no GE.

Para isso, precisa pelo menos empatar com o Liverpool-URU, em casa, no próximo dia 28. O Flamengo ganhou a Libertadores 2022 e se torna tricampeão no campeonato.

Os instancias voltam a campo pela Libertadores somente no próximo dia 28. O eliminado Corinthians encara o também eliminado Liverpool-URU buscando garantir o 3° lugar para jogar a Sul-Americana, enquanto o Del Valle joga contra o Argentinos Juniors. Em 2014, um torcedor do São José, da Bolívia, de apenas 14 anos, morreu após ser atingido por um rojão disparado pela torcida do Corinthians.

Fydriszewski tratou de converter as duas possibilidades que teve e abriu 2 a zero na primeira etapa. Renato Augusto ficou pedindo falta em disputa de bola no meio de campo, mas o árbitro mandou o jogo seguir. O time equatoriano saiu em velocidade e acionou Hoyos pelo lado direito do ataque. Ele dominou dentro da área, levou para o centro e soltou uma bomba de perna esquerda. Cássio não conseguiu fazer a defesa, e o viu o Del Valle encaminhar a classificação para as oitavas. A terminologia Libertadores da América é muito interligada ao torneio de futebol continental entre sulamericanos.

Ele marcou um total de 54 gols e disputou a competição pelo Peñarol e pelo Barcelona, do Equador. O maior artilheiro de uma única edição é o argentino Daniel Onega, responsável por marcar 17 gols na edição de 1966, quando atuava pelo River Plate. Alguns anos depois, durante os meses de fevereiro e março de 1948, foi disputada a Copa dos Campeões da América, composta pelos clubes campeões de seus países no ano anterior. A ideia veio do chileno Luis Valenzuela, que foi presidente da Federação do Chile e da CSF, e do presidente do Colo Colo/CHI, Robinson Álvarez, que manifestou sua decisão de organizar o evento em Santiago.

Atualmente a Copa Libertadores da América 2023 ja conta com 265 gols marcados em 106 jogos, o que dá uma média de 2.5 gols marcados por jogo. O artilheiro da Copa Libertadores da América é o Paulinho do Atlético-MG, com 7 gols marcados em eight jogos. O primeiro brasileiro que entra em campo é o Atlético/MG, nesta quarta-feira (22), às 21h30. O Galo vai até a Venezuela, no Estádio Misael Delgado, encarar o Carabobo, pelo confronto de ida da chave. No jogo de ida, no Maracanã, a equipe das Laranjeiras deu um verdadeiro espetáculo, aplicando uma goleada de 5 a 1, a maior já sofrida pelo River Plate na história da Copa Libertadores. Apesar da desclassificação, existe uma disputa que pode ser de interesse corintiano.

O Cruzeiro tinha como adversário o Cerro Porteño, do Paraguai. Os brasileiros venceram as duas partidas, mas o segundo jogo sequer acabou. Quando o placar estava 3 a 2, o árbitro interrompeu a partida, aos 25 minutos do segundo tempo, porque a torcida adversária começou arremessar objetos no gramado. Nessa etapa, as 32 equipes são divididas em oito grupos, porém, dentro de um mesmo grupo, não pode haver dois instancias de um mesmo país. São realizados jogos de ida e volta contra cada um dos outros times do mesmo grupo.

Dados mostram aumento de 35% de perda de vegetação entre janeiro e maio de 2023, na comparação com o mesmo período de 2022. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, só depois da fase de consultas é que poderá ser discutida uma information para o leilão de desestatização. A aguardada marca veio com a prata obtida pelo mineiro Luiz Augusto Calixto e pelo paulista Lorenzo Godoy no torneio de duplas masculinas de tênis em cadeira de rodas. Já o zagueiro Nino, que sentiu no final da partida diante do Bragantino, não deve ser problema, pois viajou com o grupo e deve começar jogando. Por outro lado, o atacante Keno, o lateral-esquerdo Marcelo e o volante Alexsander seguem fora por causa de lesões. Na participação inédita na CONMEBOL Libertadores, o Leão do Pici venceu a equipe chilena por 4 a 3, e garantiu o 2º lugar do Grupo F.

Aos 30 minutos do segundo tempo, ele recebeu na entrada da área e deu leve toque de categoria, que fez a bola acertar o travessão antes de estufar as redes de Cássio. E ela veio dos pés do único jogador em campo que poderia se encaixar nesse cenário. O meia Sornoza atuou pelo Timão na temporada 2019 e foi às redes. No minuto seguinte à troca, Sornoza acionou Hoyos mais uma vez pelo lado direito. O atacante equatoriano trouxe para a direita e bateu no primeiro poste, onde estava posicionado Cássio, que nada fez. Agora o Corinthians busca o terceiro lugar do grupo corinthians, que dá uma vaga na repescagem da Copa Sul-Americana.

É a principal Copa do continente e o título mais desejado entre todos os sul-americanos. Na página inicial da competição é possível ver as equipes de cada temporada (listadas de acordo com seu valor de mercado), os próximos jogos, notícias relevantes e artilheiros. O jogo começou bem movimentado, já aos 3 minutos, após passe de De La Cruz, Solari marcou para o River. River sufocou, e o Fluminense teve bastante dificuldade de sair jogando, e no ataque teve as melhores possibilidades com Lima e Arias. Aos 43 minutos, Fábio fez uma defesa inacreditável, em uma bola de Beltrán.

O confronto contra o Liverpool acontece no dia 28 (quarta-feira) de junho, às 21h30. O meia Renato Augusto reconheceu a superioridade do Independiente del Valle no jogo que marcou a eliminação do Corinthians na fase de grupos da Libertadores. O Timão perdeu por 3 a zero no Estádio Banco Guayaquil e enfrentou um time “bem montado”, segundo o camisa 8.

Na quarta rodada do grupo G, o Athletico/PR perdeu, em Belo Horizonte (MG), para o Atlético/MG por 2 a 1. Já o Libertad venceu o Alianza Lima, em Lima, no Peru, por 2 a 1. No confronto direto, na terceira rodada, o furacão venceu os paraguaios por 2 a 1 fora de casa. A Conmebol ainda não divulgou os dias exatos de cada partida, mas os duelos da primeira rodada devem acontecer entre 5 e 7 de abril. Atual campeão, o Palmeiras estreia contra o Deportivo Táchira, na Venezuela, pelo grupo A. Já no grupo E, o Corinthians faz seu primeiro jogo contra o Always Ready, também como visitante, na Bolívia.

Em solo nacional, o jogo do clube cearense será mostrado apenas no Paramount Plus, em streaming fechado. O sinal pode ser visto nos apps para dispositivos móveis, ou pelos canais para assinantes da operadora – presentes na Claro TV Mais, na DGO ou no Vivo Play. Os clubes Argentinos Juniors e Independiente del Valle chegaram nos 9 pontos e o Corinthians permaneceu com 5 – e como falta apenas uma partida, não tem probabilidades de classificação.

A trajetória do Corinthians na Copa Libertadores de 2023 já acabou. Um jogo antes da fase de grupos acabar, o clube brasileiro já não tem mais probabilidades de passar na competição internacional. Após a derrota por 3×0 para o Independiente del Valle, o clube do Parque São Jorge ficou em terceiro neste momento no Grupo E e não tem mais chance de alcançar o segundo colocado.

Outro tipo de violência frequente na história da Libertadores está relacionado ao racismo. Em 2017, torcedores do Deportivo Capiatá, do Paraguai, passaram boa parte do jogo contra o Athlético insultando jogadores brasileiros com gritos de “macaco”. Além disso, os torcedores atiraram garrafas e objetos em alguns jogadores, como Grafite, que já havia sido vítima de racismo pelo jogador argentino Desábato, em 2005. O campeão da Libertadores ganha o direito de disputar a Recopa Sul-Americana, do ano seguinte, com o campeão da Copa Sul-Americana, e garante a vaga para a competição do próximo ano. Além disso, os clubes também recebem uma premiação financeira, de acordo com cada fase da competição. O primeiro jogo foi realizado entre Peñarol, do Uruguai, e Jorge Wilstermann, da Bolívia.

A Conmebol aumentou a premiação da competição, dessa forma, além da vitória e a taça, o clube vencedor vai ganhar mais de US$ 23 milhões, cerca de R$ 124 milhões. Antes mesmo da final da Copa Libertadores da América, os instancias classificados embolsam milhões com o campeonato. Como ferramentas auxiliares de apostas, recomendamos alguns softwares verificados pela casa de apostas Betfair, nomeadamente Wagertool e Smart Pro Trading.

O meia Sornoza, ex-Corinthians, marcou o terceiro e decretou a eliminação precoce de Luxemburgo e seus comandados. Os equatorianos encaixotaram o adversário, exploraram o lado esquerdo rival e fizeram 2 a zero com Hoyos sem grandes dificuldades — em trapalhadas de Matheus Bidu e Murillo. O clube paulista, por outro lado, só chutou uma vez antes do intervalo — e errou o alvo. Clique aqui, descubra quem é o famoso autor brasileiro Moacyr Scliar e saiba quais são as… A escolha da partida única na final da competição, em native neutro, também deu-se em consequência dos atos violentos da final de 2018.

Confira onde assistir, provável escalação dos instancias, palpite e mais. A derrota, a terceira do Timão em cinco jogos na competição, deixou o clube brasileiro na última posição do grupo E, sem probabilidades matemáticas de chegar à segunda posição. A última vez que o Corinthians deixou a Libertadores na fase de grupos foi em 1977, há 46 anos.

A torcida corintiana, ao comemorar um gol, acendeu e mirou fogos de artifício em direção à torcida rival. Um dos rojões acertou o garoto Kevin Espada, que foi levado pelos médicos, mas não resistiu e morreu ao dar entrada no hospital. Após o fim da partida final, é realizada a cerimônia de entrega do troféu e das medalhas. O troféu fica em posse temporária da equipe vencedora, que deve devolvê-lo antes do sorteio da competição do ano seguinte.

Luisão jogou a Libertadores pelo Vasco, Corinthians, Grêmio e São Paulo. Com base no desejo de criar um torneio para reunir os clubes campeões de cada país da América do Sul, a tradicional competição teve sua origem no Congresso da CSF, realizado no Rio de Janeiro, em 1958. Mas, antes de ser oficializada, houve muito planejamento e projetos até que se chegasse à decisão final. A partida até começou positiva para o Palmeiras, que melhor em campo, abriu o placar em gol anulado.

Livre de marcação, ele chegou batendo de primeira e soltou uma bomba, sem chance de defesa para Cássio. Timão voltou a cair na fase de grupos da competição após 46 anos Em mais uma péssima atuação como visitante… No mata-mata, a líder da TV aberta terá direito a mostrar um jogo para todo o Brasil. A emissora decidiu colocar os jogos nas noites de quarta, seu dia mais tradicional –o SBT havia optado pelas terças. Luís Roberto narrará a maior parte dos confrontos, em um revezamento com Cléber Machado. Na fase de grupos, que começa em abril, a Globo vai selecionar os jogos depois da ESPN.

O próximo adversário do Corinthians na temporada será o Cuiabá, neste sábado (10), às 18h30, na Neo Química Arena, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão é o 16º colocado da competição nacional com oito pontos. Em 2016, imagens da televisão flagraram o momento em que um torcedor, no Uruguai, imitava um macaco, referindo-se ao brasileiro Gabriel Jesus, do Palmeiras.

Os argentinos levam a vantagem como maiores vencedores da Libertadores. O Brasil é quem chega mais perto da Argentina, com 21 títulos. A partir dos anos 2000, o número de equipes subiu, mais uma vez, e até 2009 alternou-se entre 32 e 38 participantes. Em 2010, o número subiu para 40, mas, no ano seguinte, voltou para 38. Então, em 1959, um novo congresso foi realizado, em Caracas, para fortalecer a ideia chilena e tratar da criação da Copa dos Campeões, que, no momento, já contava com o apoio da Argentina e do Brasil. Com oito votos a favor e um contra (Uruguai), e abstenção da Venezuela, a CSF decidiu-se pela criação da Copa dos Campeões, nome inicial recebido pelo torneio.

Fonte: Cene Produtora/Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/06/2023/15:24:58

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...