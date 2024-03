Polícia Federal faz megaoperação contra o Comando Vermelho

(Foto: PF/Divulgação)- A ação mobiliza 150 policiais. Os mandados são cumpridos nas cidades de Vitória (ES), Governador Valadares (MG) e São Paulo (SP).

A Polícia Federal (PF) cumpre na manhã desta terça-feira (19/3) 18 mandados de busca e apreensão e 17 de prisão temporária contra integrantes da facção carioca Comando Vermelho (CV). Os investigados estariam envolvidos em tráfico interestadual de drogas e comércio ilegal de armas de fogo.

A ação mobiliza 150 policiais. Os mandados são cumpridos nas cidades de Vitória (ES), Governador Valadares (MG) e São Paulo (SP).

A investigação teve início em julho de 2023, com a prisão em flagrante de um homem de 30 anos. O criminoso foi surpreendido durante fiscalização da Polícia Federal ao desembarcar de um ônibus que saiu do Rio de Janeiro.

Ele transportava dois tabletes de maconha, 20 tabletes de pasta base de cocaína, uma pistola calibre .380, um carregador de pistola calibre .40 e 57 munições calibre .40.

Com o avanço das apurações, a PF verificou a existência de uma rede criminosa voltada para o tráfico de drogas e o comércio ilegal de armas de fogo atuando nos estados do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de Minas Gerais.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, cujas penas somadas podem chegar a 25 anos de reclusão, além do comércio ilegal de arma de fogo, crime cuja pena máxima é de 12 anos de reclusão.

