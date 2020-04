Policia Federal fecha dois garimpos ilegais em Santa Maria das Barreiras

24.04.20 19h59 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A partir de denúncia anônima, foram feitos levantamentos pelos policiais que confirmaram a existência e funcionamento da atividade ilegal de garimpo na região. Treze policiais federais participaram da operação e conseguiram paralisar as atividades de dois garimpos clandestinos de ouro. Uma pessoa foi presa em flagrante. A Policia Federal informou que foram apreendidos dois tratores, um caminhão-caçamba, cinco motores de sucção, bateias e cuias (utensílios usados na mineração em pequena escala), um equipamento de detecção de metais, uma pequena quantidade de ouro e documentos contendo dados sobre a contabilidade das atividades. O valor estimado dos bens apreendidos é de aproximadamente R$ 275 mil reais. Além da pessoa que foi presa, outras três, que não estavam no local e que também seriam responsáveis pelas atividades ilícitas, foram identificadas e serão responsabilizadas por crimes ambientais e de extração ilegal de minérios. Em julho do ano passado, a Polícia Federal já havia realizado operação na mesma área, em propriedades vizinhas. Na oportunidade foram fechados quatro garimpos clandestinos de ouro e seis pessoas foram presas em flagrante delito.

