Moro apresenta mensagens que provariam acusações contra Bolsonaro, diz ‘JN’

Em resposta, Moro corrigiu o presidente e afirmou que o inquérito citado por Bolsonaro é, na verdade, conduzido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. “Diligências por ele (Moraes) determinadas, quebras por ele determinadas, buscas por ele determinadas”, respondeu Moro. Por:Agência Estado 24.04.20 22h04 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

