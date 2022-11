Polícia Federal incinera cerca de 5 toneladas de drogas na Grande Belém

Droga foi queimada em uma olaria no município de Benevides. — Foto: Divulgação/PF

Droga queimada é resultado de várias apreensões feitas pela Polícia Federal em 2022.

A Polícia Federal incinerou nesta última terça-feira (29/11) cerca de 5 toneladas de drogas. O material, composto de cocaína e maconha, foi queimado em uma olaria no município de Benevides, na Grande Belém, nesta quarta (30).

A incineração ocorreu após autorização da Justiça Federal. Cerca de 20 policiais atuaram na queima do material.

A droga queimada é resultado de várias apreensões feitas pela Polícia Federal neste ano de 2022, o que inclui as 2,7 toneladas de cocaína apreendidas no porto da Vila do Conde, que estavam prestes a sair rumo à Europa, no início deste mês.

Maiores apreensões no Brasil

A apreensão de cerca de 2,75 toneladas de cocaína ocorreu em 4 de novembro de 2022. Segundo a PF, a substância foi ocultada dentro de sacas de farelo de soja, em um contêiner que tinha como destino a cidade de Sines, em Portugal.

A corporação confirmou que essa foi uma das maiores apreensões de cocaína em portos no Brasil. Somente entre 2021 e 2022, foram cinco toneladas da substância interceptadas no porto da Vila do Conde, conforme dados da PF e da Receita Federal. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 30/11/2022/17:16:27

