PRF recupera caminhonete roubada em Marabá e prende homem por receptação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem pelo crime de receptação na tarde deste sábado (13), em Anapú, município do Pará. Segundo as autoridades, o flagrante ocorreu por volta das 11h10, durante ronda no Km 499 da BR-230, quando os policiais avistaram uma caminhonete L200 Triton, cor prata, sem placa de identificação dianteira.

