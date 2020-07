Polícia Federal investiga assalto aos Correios com participação de servidores

PF cumpriu mandados de busca e apreensão nos municípios de Santana e Macapá. Há pelo menos três envolvidos. (Foto:Divulgação / Polícia Federal)

Operação Efialtes cumpre dois mandados de busca e apreensão

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (1º de julho) a operação Efialte, para investigar um roubo à Agência Central dos Correios de Santana, no Amapá, no ano passado. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão para compreender as circunstâncias do crime — em Santa e em Macapá, capital amapaense —, que teria tido a participação de servidores da estatal.

Nos curta no Facebook para acessar as principais notícias do dia, lives e promoções. Clique aqui!

Nas investigações preliminares, que iniciaram logo após o crime, em 2019, a Polícia Federal identificou indícios de que o roubo não teria, de fato, ocorrido. Teria sido uma comunicação falsa do crime — que também é crime —, com a consequente apropriação do dinheiro por dois servidores dos Correios. Os mandados de busca e apreensão e mais investigações podem levar à participação de outros servidores e identificação de comparsas.

Com o aprofundamento das investigações, a Polícia Federal conseguiu comprovar a participação de um terceiro homem. Esse suspeito teve a entrada facilitada na agência. Vários procedimentos padrões, em relação à segurança do cofre, foram negligenciados. Os valores saqueados do cofre da agência foram de R$ 160 mil. Efialtes, na Grécia Antiga, ficou conhecido por trair o rei Leônidas. Da mesma forma, explica a PF, os investigados traíram o órgão que representam.

Os investigados poderão responder, aponta a PF, pelos crimes de roubo majorado, peculato e comunicação falsa de crime. Se condenados, as penas poderão chegar a 29 anos de reclusão.

Por:Victor Furtado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...