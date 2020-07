Caminhonete roubada é recuperada pela PRF em fiscalização na BR-163 em Santarém

(Foto: Divulgação PRF/Santarém) – Uma caminhonete Toyota Hilux foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santarém, por volta de 19h de terça-feira (30/6), no trecho urbano da Rodovia Santarém/Cuiabá (BR-163).

Segundo informações, em abordagem ao veículo Toyota Hilux, cor prata, placa QDX-5513, os agentes da PRF verificaram que na verdade, se tratava do veículo Toyota Hilux, de placa QEA-4054, com ocorrência de roubo, registrada no estado do Pará, no dia 17 de janeiro de 2020.

Tanto o condutor, quanto o veículo foram encaminhados à 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém, a fim de serem realizados os procedimentos previstos no Código de Processo Penal.

Por:RG 15 / O Impacto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...