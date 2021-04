PF prende em flagrante integrante de quadrilha que vende dinheiro falso no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Caso o resultado do cumprimento do mandado confirme a hipótese criminal, os envolvidos serão indiciados, podendo responder por crimes cujas penas, somadas, podem chegar a 20 anos de prisão.

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (22), em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, com 50 cédulas de R$ 20 falsas. As investigações da polícia apontam que o acusado faz parte de uma quadrilha que atua em vários estados do país.

Acusado foi flagrado com 50 cédulas de R$ 20. Investigações apontam que organização criminosa enviava o dinheiro para vários estados do país

