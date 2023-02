Polícia flagra venda no Pará de carros roubados em locadoras de outros estados

(Carros roubados de locadoras em outros estados eram vendidos no Pará, segundo polícia — Foto: Polícia Civil/Pará) – Três veículos com venda anunciada foram recuperados em Garrafão do Norte pela Polícia Civil, que investiga o caso.

Carros que haviam sido roubados ou furtados em estabelecimentos de locação de veículos e outros estados estavam sendo vendidos em Garrafão do Norte, no Sul do Pará. A polícia flagrou a venda e recuperou três veículos na terça-feira (7).

O caso é investigado pela Polícia Civil para “localizar o suspeito de comercializar os carros, coletar mais dados sobre outros veículos que tenham sido repassados da mesma forma e restituí-los aos proprietários legais”.

“Os carros foram recuperados em diferentes locais, mas os três tinham uma mesma pessoa envolvida na transação”‘, informou a polícia, que abriu inquérito para apurar outros envolvidos na prática criminosa.

Uma pessoa é apontada como suspeita do crime pela polícia, que abriu inquérito e investiga mais envolvidos. As investigações também continuam até encontrar mais um carro com anúncio e também outros que já tenham sido vendidos ou repassados da mesma maneira.

A polícia chegou até os veículos após encontrar anúncios de venda dos três veículos com placas de outros estados e com registros de furto ou roubo. Questionada pelo g1, a polícia não informou em quais estados os carros foram furtados.

Quem tiver informações que auxiliem o trabalho da Polícia podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, pelo número 181. (As informações são do Por g1 Pará).

