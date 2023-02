Operação Boi Dourado: extração de ouro ilegal em Curionópolis termina com prisão e apreensões

Dono de fazenda em Curionópolis foi preso por praticar extração de ouro ilegal na região e tentar apagar evidências de crimes ambientais. (Foto:Polícia Federal).

Nesta quarta-feira, 8, uma operação policial realizada no município de Curionópolis, no sudeste do Pará, e também em Marabá (PA) e Goiânia (GO), combate a extração de ouro ilegal no país.

De acordo com informações da Polícia Federal (PF), que deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão por meio da operação Boi Dourado, o crime ambiental em uma fazenda em Curionópolis colocava em risco a linha de transmissão Xingu-Rio, responsável por levar a energia gerada em Belo Monte, desde Anapú (PA), até Paracambi, no Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, o mandado de prisão foi cumprido contra o dono da fazenda em Curionópolis, que não teve a identidade divulgada.

“Ele é um grande empresário pecuarista, que não tem permissão de lavra garimpeira ou concessão de lavra, emitida pela Agência Nacional de Mineração (AMN) e que também não dispõe das licenças ambientais.

De acordo com a apuração, movimentações financeiras do suspeito apontam a existência de intermediários na venda do ouro extraído ilegalmente”, diz a PF.

A investigação indica, ainda, que o empresário buscou apagar evidências de crimes ambientais e, portanto, “sua liberdade coloca em risco a obtenção de provas e a persecução penal”, afirma a autoridade. Além da prisão preventiva do homem, a PF também cumriu a decisão judicial de sequestro de bens e valores em R$ 161 milhões e a inalienabilidade da fazenda em Curionópolis, avaliada em R$ 200 milhões. Até o momento, foram apreendidas duas espingardas, pequena quantidade de ouro e um aparelho celular.

A PF tambem avalia que a atividade ilegal gerou prejuízo de R$ 20 bilhões ao meio ambiente, valor mensurado a partir da vastidão da área de extração ilegal, desmatamento, escavações, gravíssima contaminação do solo, assoreamento e contaminação do rio próximo a propriedade com mercúrio e outras substâncias, considerando também que a atividade poderia comprometer a integridade das torres de energia.

A perícia policial realizada durante a operação ainda deve dar estimativa mais precisa sobre o dano ambiental, que inclui a poluição do rio Sereno – afluente do rio Tocantins responsável pelo abastecimento de várias cidades. O valor leva em consideração o gasto necessário para se recompor o meio ambiente.

Não foram especificados os mandados de busca e apreensão realizados nas outras cidades onde a operação acontece (Marabá e Goiânia). Ainda quanto ao caso em Curionópolis, a PF diz que a investigação teve início a partir a partir de denúncia de moradores das proximidades da fazenda e informação da empresa Xingu-Rio, que, durante a fiscalização das 4.448 torres de energia, percebeu que a extração de ouro se aproximava da linha de transmissão.

Em setembro de 2022 foi deflagrada a primeira fase da operação, denominada Saturnus, ocasião em que foi cumprido mandado de busca e apreensão na fazenda e inutilização de três pás carregadeira. Os envolvidos devem responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de usurpação de bens da união, crimes ambientais e associação criminosa. (Com informações do O Liberal).

