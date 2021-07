Motorista de carro morre após colidir frontalmente com caçamba

(Foto:Reprodução) – Vítima teria desviado de buraco na pista quando bateu em uma caçamba

Uma pessoa morreu e outra sofreu fraturas após a colisão entre dois veículos na rodovia estadual PA-263, na manhã do último sábado, 10, no município de Tucuruí. O motorista identificado como Rodolfo Sales de Barros, de 53 anos, colidiu o carro que dirigia contra uma caçamba ao desviar de um buraco na pista.

Rodolfo dirigia o carro Toyota Etios, com placa de Parauapebas, em direção à cidade de Tucuruí, quando desviou de um buraco no asfalto, avançou para a pista contrária e bateu frontalmente na caçamba que seguia sentido à cidade de Breu Branco. Os destroços dos veículos ficaram espalhados na pista.

A violência da colisão destruiu completamente o veículo de passeio e causou a morte do motorista. Uma passageira identificada pelo nome de Lenir Santos de Freitas, 40 anos, ficou presa nas ferragens. A equipe do Corpo de Bombeiros realizou o resgate. A vítima teve fraturas em dois locais do corpo e foi encaminhada ao Hospital Regional de Tucuruí, onde permanece internada.

O acidente deixou o trânsito interditado por quase uma hora. O diretor da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Tucuruí, Sandoval Lopes Filho, disse que as causas do acidente serão investigadas. “Ainda é prematuro afirmar, mas pela proporção do acidente, os dois veículos estavam em alta velocidade, mas a perícia irá definir como tudo aconteceu”, informou. As informações são do site Correio de Carajás.

