Polícia investiga acusado de aplicar ‘Golpe da Receita Federal’ em pelo menos 23 pessoas; entenda

Algumas vítimas já o conheciam. Segundo as investigações, ele se aproveitou dessa relação de confiança. Ele foi preso no mês passado.

Segundo diz a polícia, o contador profissional se aproveitava de conhecimentos do exercício da profissão para aplicar golpes em pessoas que o procuravam para resolver questões com a Receita Federal.

