Mulher mata idoso com facada no pescoço no Pará e alega dívida por ‘serviços sexuais’

O corpo de Francisco Feitosa foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá. (Foto:Reprodução / Debate Carajás)

À polícia, a suspeita disse que a vítima estaria lhe devendo pagamentos

Uma mulher, identificada como “Jaciara”, foi presa, suspeita de matar Francisco Alves Feitosa, conhecido como “Seu Chico”, com uma facada na região do pescoço, no interior da residência da vítima, em Bom Jesus do Tocantins, no sudeste paraense, na noite desta quarta-feira (2), por volta de 21h40. (As informações são do site Debate Carajás).

De acordo com a Polícia Militar, “Jaciara”, para tentar escapar da prisão, alegou que “Seu Chico” se negou a pagar um programa sexual e teve início uma confusão. Neste momento, a suspeita armou-se com uma arma branca e aplicou um golpe no pescoço da vítima que foi a óbito no local do crime.

No entanto, diversos vizinhos afirmaram para a polícia que “Jaciara” frequentava a casa de Francisco Feitosa frequentemente, logo a justificativa da suspeita pode ser falsa. Ela foi localizada e presa, em flagrante, no local do crime, pela Polícia Militar. Já o corpo de Francisco Feitosa foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá.

