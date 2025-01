Homem faz empréstimo de R$ 400 mil em nome da madrasta e acaba preso, no Pará

Durante a operação, foram apreendidos o telefone celular do investigado, diversas identidades, certidões de nascimento, faturas de pagamento e outros documentos usados para sustentar as fraudes – (Foto:Divulgação/ PC).

O suspeito utilizava duas identidades válidas, com alterações no CPF, filiação e data de nascimento

A Polícia Civil do Pará, por meio da Seccional Urbana da Cidade Nova, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém, realizou na quarta-feira (22) uma operação denominada “Três Caras”, cumprindo um mandado de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar contra Eli Cardoso de Menezes Júnior. Ele é acusado de praticar diversos crimes, incluindo estelionato qualificado por fraude eletrônica, falsidade ideológica, uso de documento falso e fraude processual.

Segundo a polícia, a investigação começou após denúncia da madrasta do acusado, que relatou ter sido vítima de um empréstimo fraudulento no valor de R$ 400 mil, realizado com a utilização de seus documentos. Segundo a denúncia, Eli utilizava duas identidades válidas, com alterações no CPF, filiação e data de nascimento, registradas como Eli Cardoso de Menezes Júnior (natural de Belém) e Eli Cardoso Menezes Júnior (natural de Fortaleza, Ceará).

Com a colaboração de empresas e instituições bancárias, foi constatado que o contrato online e a assinatura eletrônica foram realizados a partir do celular do próprio suspeito em sua residência. Além disso, foi descoberto um terceiro nome utilizado por ele: Ely Cardoso Mendes Júnior, natural de Curralinho, no Marajó.

Durante a operação, foram apreendidos o telefone celular do investigado, diversas identidades, certidões de nascimento, faturas de pagamento e outros documentos usados para sustentar as fraudes.

A análise do material pode revelar outros envolvidos no esquema e esclarecer o destino do dinheiro obtido no financiamento fraudulento.

Eli utilizava as identidades falsas em diferentes processos judiciais e sempre declarava o mesmo endereço residencial. Após os trâmites legais, o suspeito foi transferido para o sistema penitenciário e permanecerá à disposição da Justiça.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2025/18:44:22

