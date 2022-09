Drogas e arma são apreendidas em residência em chamas no Pará

Drogas e arma são encontradas durante incêndio em uma residência em Marabá — Foto: PM/Divulgação

Policiais inalaram muita fumaça e precisaram ir para o hospital após atenderem ocorrência em Marabá.

Drogas e uma arma foram apreendidas durante o combate a um incêndio em uma residência em Marabá, no sudeste do Pará. Após apreenderem as drogas, os policiais precisaram ser hospitalizados e medicados por terem inalado muita fumaça.

Ao arrombarem a porta da casa para combater o incêndio, os bombeiros encontram as drogas e a acionaram a Polícia Militar. A ocorrência foi na noite de 7 de setembro e divulgada na quinta-feira (8) pela polícia.

Os bombeiros foram acionados para combater um incêndio em uma residência na localidade Filha 28. Dentro da casa havia um adolescente que teria se recusado abrir a casa e, por isso, os bombeiros arrombaram a porta para entrar e controlar as chamas.

No local, havia cinco tabletes de maconha, além de pacotes médios e pequenos da mesma droga. Segundo a PM, havia também embalagem, vaporizador, RS 500 e um revólver.

Um tio do adolescente se apresentou como dono da casa e dos itens ilícitos aprendidos e foi levado à delegacia. O g1 solicitou mais informações à polícia sobre o caso e o incêndio, mas não obteve retorno. (Com informações do g1 Pará).

