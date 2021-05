Polícia investiga causas do incêndio que matou menina de 12 anos em Novo Progresso

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as causas do incêndio que matou menina de 12 anos no início da madrugada deste sábado (15) em Novo Progresso.

Após o trabalho pericial, ainda são aguardados resultados para se confirmar as causas. Na residência estava a vó a mãe e outra pessoa. Conforme relatos da mãe para amigos ao acordar sufocada pela fumaça correu no quarto da menina, mas já estava tomada pelo fogo, ainda conseguiu acordar as outras pessoas e saíram da casa. A menina Ana Clara de 12 anos, tinha problemas de saúde e por conta de uma deficiência, ela não andava.

De acordo com informações preliminares repassadas pela polícia civil, de Novo Progresso, para imprensa o fogo teria começado em uma casa vizinha, após um curto na rede de energia elétrica. As chamas se propagaram com intensidade e atingiram a casa onde a menor estava. Familiares pediram socorro mas não houve tempo de salvar a criança, que morreu carbonizada. Há indícios de curto-circuito.

Familiares e amigos estão sendo ouvidos.

A família conta que eles conseguiram escapar rapidamente, mas não conseguiu salvar a criança porque a casa já estava completamente tomada pelo fogo.

A comoção de amigos e moradores foi postada nas redes sociais.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

