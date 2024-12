Polícia investiga desaparecimento de dois homens em Garimpo, após encontrar camionete abandonada

(Fotos>Via WhatsApp Jornal Folha do Progresso) – A Polícia Civil de Novo Progresso investiga o desaparecimento de dois homens após terem encontrado um veículo abandonado em vicinal na região de garimpo em Novo Progresso-PA.

A Polícia Civil de Novo Progresso (PA) investiga o desaparecimento de Ailton Alves, garimpeiro e freteiro de Colíder (MT). Conforme informação da PC de Novo Progresso, Ailton estava na companhia de Alison Leite, e teve seu veículo, uma Hilux,abandonado na vicinal Marajoara, com o vidro da porta do passageiro quebrado, mas sem sinais de sangue.

Antes de desaparecer, Ailton havia conversado com familiares via Starlink, sem mencionar problemas. Testemunhas relataram à polícia que um homem fortemente armado pediu ajuda para remover o carro de uma ponte, alegando ter matado um homem. Após não conseguir desatolar o veículo, fugiu para destino ignorado.

O garimpeiro Ailton Alves é de Colíder Mato Grosso onde atuava com Engenheiro e Agrônomo, a pouco tempo veio para Novo Progresso em se instalou na região de garimpo, onde transportava mercadorias e tinha equipamentos de extração de ouro. Segundo a polícia, com ele estava Alison Leite. Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado o desaparecimento.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso apurou que o veículo de Ailton (camionete Hilux) tinha sistema de rastreador, um quebra cabeça está montado e a polícia investiga para dar uma resposta sobre este mistério.

Conforme relatos de moradores, um homem chegou e pediu ajuda para resgatar a camionete que havia caído em uma ponte, ele estava armado com fuzil e pistola,com bastante munição, e relatou que havia matado um homem.

As investigações seguem em andamento para localizar os desaparecidos e esclarecer os detalhes do caso.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/12/2024

Publicado por Jornal Folha do Progresso

