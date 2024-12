Mistério em Garimpo: carro é encontrado abandonado, mas não há vítimas

Um acontecimento curioso chamou atenção nesta terça-feira, 3 de novembro de 2024, na região garimpeira de Novo Progresso.

A Polícia foi chamada para atender uma ocorrência em primeira situação de homicídio: “Um homem foi morto e o veículo roubado e posteriormente abandonado em acidente na vicinal onde ocorreu o crime”, o corpo não foi encontrado.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso, vem acompanhando o desenrolar desde as primeiras horas, e apurou que o veículo hilux placa QCJ 0808 é de propriedade do Garimpeiro e freteiro Ailton morador da cidade de Colider no Mato Grosso.

Ainda conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso o proprietário conversou com familiares via Starlink (que possui no veículo),nas primeiras horas desta terça-feira (3), não relatou que estava com problemas, depois disso o celular não recebeu mais mensagens. O caso ocorreu na região de garimpo entre o Cruzado, Inambé e segundo moradores um homem fortemente armado com fuzil e pistolas (com muita munição) chegou em busca de ajuda para tirar o veiculo que tinha caído em uma ponte, em relatos, estava bastante nervoso chegou a comentar que matou um homem e precisava seguir viagem e o veículo estava caído em uma pinguela. Em seguida, sem conseguir tirar o veículo, sumiu rumo ignorado. A Polícia Militar seguiu até o local e trouxe o veículo para a polícia civil de Novo Progresso, que está investigando o caso. O veículo estava na vicinal Marajoara, tem o vidro da porta do carona quebrado, não tem marcas de sangue e estava distante aproximadamente 60 quilômetros da comunidade de Alvorada da Amazônia em Novo Progresso-PA.

Não Oficial – A reportagem recebeu informação anônima de que um grupo de uma facção do Mato Grosso está naquela região fortemente armados, que estão cobrando dívidas e querem fazer uma reintegração de posse de área de garimpo.

A Policia Civil investiga o caso.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/12/2024/17:52:48

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...