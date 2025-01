Ex-candidato a vereador e faxineira das vítimas estão entre os presos por roubo de R$ 4 milhões em joias e US$ 100 mil em Ribeirão Preto

João Paulo Maringoli de Lima, ex-candidato a vereador em Serrana e funcionário de rede de farmácia, é suspeito de participação no roubo de joias e dólares em Ribeirão Preto — Foto: Arquivo pessoal

Polícia Civil prendeu, entre quinta (2) e esta sexta-feira (3), três pessoas suspeitas de participação em assalto milionário. Parte das joias e do dinheiro foi recuperada.

A Polícia Civil detalhou nesta sexta-feira (3) quem são as três pessoas presas suspeitas de participação no roubo de joias avaliadas em R$ 4 milhões e US$ 100 mil em espécie na casa de uma advogada na zona Sul de Ribeirão Preto (SP), na última terça (31).

Entre elas estão um empresário e ex-candidato a vereador em Serrana (SP), e a faxineira da residência.

Na tarde de quinta (2), a polícia divulgou as primeiras duas prisões. Já nesta sexta, um terceiro suspeito foi preso. O g1 e a EPTV, afiliada da TV Globo, tentam localizar a defesa deles.

Veja abaixo quem são os suspeitos e a possível participação de cada um:

João Paulo Maringoli de Lima

Concorreu ao cargo de vereador em Serrana pelo PSB na última eleição. Inicialmente, a Polícia Civil divulgou que ele era dono de uma rede de farmácia, porém o g1 apurou que, na verdade, ele é apenas funcionário da unidade de uma rede de farmácia em Serrana, sem qualquer participação societária.

Segundo a polícia, João Paulo é dono do carro que pode ter sido usado no crime, modelo Honda CRV.

O empresário foi encontrado na quinta-feira com o veículo em Serrana. Com ele, havia uma maleta com joias, cerca de R$ 28 mil e US$ 45 mil em espécie, e duas armas calibres .22 e .38. A vítima chegou a reconhecer como sendo dela parte dessas joias encontradas.

“Temos que analisar tudo o que está sendo recebido, depoimento das vítimas, as identificações, juntamente com as alegações dos suspeitos. […] O rapaz foi preso em flagrante, e existem indícios de que ele possa ter participado dos fatos”, disse o delegado Rodolfo Latif Sebba.

Luzia Silva de Oliveira – faxineira

A Polícia Civil investiga a suspeita de Luzia ter ajudado os ladrões no roubo, como, por exemplo, ter desligado a internet para que as câmeras de monitoramento da residência não flagrassem o crime. Ela foi presa também na quinta.

“Nosso objetivo é tentar entender todo esse esquema, entender essa situação do desligamento das câmeras. Acreditamos que a internet foi desligada, e isso impossibilitou o funcionamento das câmeras. É uma investigação bem complexa”, afirmou Sebba.

Luan Rodrigues dos Santos

Já Luan foi preso nesta sexta, em um lava-rápido de Serrana. A polícia acredita que ele foi um dos ladrões que invadiram a residência. Informalmente, aos policiais, ele negou o crime.

“A indicação que temos, da indicação de uma das testemunhas presenciais dos fatos, um prestador de serviço que estava no interior da residência, identificou esse indivíduo como sendo um dos roubadores que ingressaram na residência”, citou o delegado.

Outros investigados

Sebba destacou que as investigações continuam para identificar outras pessoas que podem ter participado do roubo milionário.

Ainda nesta sexta-feira, o marido da faxineira, que não teve nome divulgado, foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Até a publicação desta reportagem, ele não havia sido preso.

“Acreditamos que outras pessoas estejam envolvidas, entre pessoas que participaram diretamente do roubo e pessoas que receptaram os objetos subtraídos”, complementou.

Crime na véspera do Ano Novo

Dois homens armados invadiram a casa de uma advogada no bairro Alto da Boa Vista, zona Sul de Ribeirão Preto, e roubaram cerca de 100 mil dólares em espécie e joias avaliadas em R$ 4 milhões.

Segundo boletim de ocorrência, os donos da residência estavam em viagem, mas outras pessoas, identificadas como “conhecidas” dos proprietários no registro, cuidavam do imóvel no momento do roubo.

Por volta das 11h de terça, a dupla aproveitou o portão aberto, invadiu a casa e rendeu as pessoas que estavam no local.

Em seguida, os criminosos arrombaram a porta que dá acesso ao closet, onde encontraram a quantia em dinheiro e as joias.

Câmeras de monitoramento nas imediações da residência flagraram os suspeitos em um carro modelo Honda CRV. Pela placa, foi constatado que o veículo tinha saído de Serrana por volta das 10h04 e retornado às 11h49.

Câmeras da casa desligadas

À polícia, também conforme o boletim, os proprietários da casa informaram que as câmeras de monitoramento interna e externa haviam sido desligadas pela empregada no dia anterior ao roubo.

Em depoimento, a mulher apresentou controvérsias em relação ao que foi dito pelas vítimas, diz o registro. Com isso, o celular dela foi apreendido.

As pessoas que estavam na residência também prestaram depoimento. O caso segue em investigação.

Fonte: Murilo Badessa, Helio Carvalho, EPTV e g1 Ribeirão Preto e Franca e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/01/2025/09:00:01

