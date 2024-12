Prefeitura de Novo Progresso PA retifica processo seletivo com 430 vagas

Novo Progresso PA retifica processo seletivo com 430 vagas (Foto: Divulgação)

Novo Progresso ajusta processo seletivo com 430 vagas, incluindo cargos para zona rural. Inscrições online até o dia 11 de dezembro.

A Prefeitura de Novo Progresso, no estado do Pará, anunciou a retificação do processo seletivo que visa preencher 430 vagas, além de formar cadastro reserva. As alterações incluem a nomenclatura do cargo de professor de educação física, que agora abrange também a zona rural.

As oportunidades são destinadas a candidatos com níveis de formação fundamental, médio, técnico e superior. Entre os cargos disponíveis estão: auxiliar de serviços gerais, carpinteiro, cozinheiro, eletricista predial, motorista, operador de máquinas pesadas, pedreiro, vigia, técnico em enfermagem, assistente social, enfermeiro, engenheiro, odontólogo, professor de diversas áreas, psicólogo, entre outros.

As jornadas de trabalho variam, sendo de 40 horas semanais para a maioria dos cargos, com remuneração entre R$ 1.412,00 e R$ 4.308,79. Para os cargos de Professor, a jornada é de 100 a 200 horas mensais, com valor da hora-aula entre R$ 14,43 e R$ 20,20.

VEJA O EDITAL RETIFICADO

Como se inscrever no processo seletivo

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet até o dia 11 de dezembro, através do site do Instituto Ágata. As taxas de inscrição variam de R$ 45,00 a R$ 65,00, e pedidos de isenção podem ser feitos nos dias 22 e 23 de novembro.

A seleção dos candidatos será feita por análise documental. O processo seletivo tem validade de um ano, a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado por mais um ano, conforme interesse público e conveniência da Prefeitura de Novo Progresso.

Fonte:Jornal Folha do Progresso

